Nella conferenza stampa su Facebook di oggi, Maurizio Fugatti ha puntato tutto sul «record di tamponi» che vede il Trentino in prima posizione in Italia. Ma ha dovuto annunciare ancora 1 decesso e 33 nuovi contagi riscontrati.

«Oggi abbiamo avuto 33 nuovi casi, 9 sono risalenti agli ultimi 5 giorni, dei quali 3 delle RSA; Dobiamo mettere in contro ancora un decesso, all’interno di RSA, I pazienti in terapia intensiva sono oggi 9, un numero in calo continuo» ha detto Fugatti. Il totale dei deceduti sale quindi a 558 morti (449 accertati direttamente con tampone, e 109 in casa di riposo riconteggiati in un secondo momento).

Poi è passato a magnificare il lavoro svolto con i tamponi: «il Trentino risulta essere la prima in Italia per tamponi per 1000 abitanti. Se 44,3 su 1000 è la media nazionale, noi abbiamo un numero di tamponi maggiore di 100, siamo i primi in classifica a livello nazionale, è un dato dell’Università di Trento, grazie ai tanti soggetti che hanno lavorato per questo risultato».

Fugatti ha poi ricortdato che nelle ultime 24 ore se ne sono fatti 2783: «è da record, 1280 effettuati dall’Azienda Sanitaria, 1151 dal Cibio e 352 della FEM.

Chiaro che -a ha concluso Fugatti - più fai tamponi, più rischi che cresca il numero dei contagi riscontrati. Ma la percentuale di positivi sui tamponi fatti, oggi, è solo dell’1,1, per cento e questo ci dice che il contagio è in calo».

LA SITUAZIONE IN TRENTINO (al totale dei decessi vanno aggiunti +109 da riconteggio)