Sono 28 i casi di persone positive al Covid 19 in Trentino, di cui 6 con sintomi riscontrati negli ultimi 5 giorni.

Non ci sono nuovi casi di contagio all'interno delle Rsa, ha spiegato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, mentre sono 2 i decessi nelle ultime 24 ore, entrambi di ospiti delle case di riposo. I morti in totale salgono a 448 (più i 108 nelle Rsa non contabilizzati come Covid secondo i criteri nazionali ma ritenuti tali dalla Provincia).

Nei reparti di terapia intensiva trentini i ricoverati sono 9.

I tamponi effettuati sono 1.678, dei quali 1.104 esaminati dall'Azienda sanitaria provinciale, 386 dal Cibio dell'Università di Trento e 188 dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige.

