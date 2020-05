Il grande lancio delle «mascherine con il sorriso» pubblicizzate dalla coppia dello showbiz formata da Ignazio Moser e Ceilia Rodriguez, si è rivelata un boomerang per i due. Nata con intenti commerciali, la creazione delle «mascherine di Ignazio e Cecilia» ha avuto un ritorno negativo sui social, con centinaia di followers infuriati che accusano i due di «voler far soldi anche nella tragedia».

Tutto perché i due - che hanno passato il “lockdown” nel maso di Gardolo, ufficialmente a potare vigne con Checco Moser - hanno accettato di fare da testimonial per la nuova linea di protezioni realizzate dagli ex professionisti Bandiera e Dall’Antonia (già compagni di squadra di Ignazio) , e disegnate dall’illustratore e artista napoletano D’Alessandro, che ha lavorato con Justin Bieber. Con anche un nobile intento: «Parte del ricavato alla Caritas Italiana» hanno precisato ieri in un articolo sulla gazzetta dello Sport.

Ignazio e Cecilia, quindi, testimonial di MBWear, azienda leader nella produzione di capi d’abbigliamento professionali dedicati al mondo bike, running e ski: giovane azienda trevigiana in grande crescita, con basi a Pieve di Soligo e Maser. Ma non solo: secondo la Gazza, Ignazio Moser è anche fra i fondatori dell’azienda: «L’idea di queste mascherine - ha detto alla Gazzetta ieri - è nata dal desiderio mio e di Cecilia di continuare a rivolgere un sorriso alle persone che incrociamo per strada e di strapparne uno a loro. Insomma, volevamo continuare ad apparire noi stessi, anche con il filtro della mascherina!».

Tutto bello. Peccato che il popolo del web li abbia attaccati con decine e decine di messaggi negativi: nemmeno la donazione (non quantificata) alla Caritas ha ammorbidito il popolo del web, che in questa nuova iniziativa vede solo un altro mezzo per guadagnare.

«Sì sì, certo. E a specularci sopra. Non gli bastano tutti i soldi che già hanno», ha scritto un utente commentando la notizia. C’è chi non ha usato mezzi termini, apostrofandoli come «Avvoltoi» e chi mette in dubbio l’aspetto solidale dietro la scelta di lanciare le nuove mascherine: «L’idea è nata dal business».

Non solo: polemica anche sul costo delle mascherine griffate: «20 euro per questo orrore, quando la gente non può permettersi mascherine da 1,50 euro?»