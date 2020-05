Nell'aggiornamento quotidiano sull'emergenza Coronavirus in Trentino, oggi il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha comunicato che ha firmato una nuova ordinanza che consentirà una maggiore mobilità.

L'assessora alla salute, Stefania Segnana, ha informato invece che i positivi registrati sono 30 (due nuovi). Oggi c'è stato un morto all'ospedale di Rovereto, che era un ospite di una casa di riposo.

Il governatore Fugatti ha annunciato che è consentita l'attività motoria in tutta la provincia e in Alto Adige, le attività come golf, tiro coll'arco, tennis etc all'aperto e sono consentite nei circoli.

Per il raggiungimento degli impianti sportivi è consentito utilizzare l'auto o i mezzi pubblici per andare anche fuori comune, punto che nei giorni scorsi avea suscitato tante polemiche.

Per i residenti nell'ambito provinciale è consentito muoversi per raggiungere per qualsiasi motivo le seconde case, barche o camper anche insieme ai propri conviventi e non solo per l'arco della giornata ma si potrà pernottare per più giorni.

Lo spostamento su territorio provinciale per cambio gomme invernali è consentito.

Consentita nell'ambito dei territorio provinciale e regionale la visita a cimiteri in altri comuni diversi da quello di residenza.

Consentito viaggiare in auto con i familiari conviventi.

Consentito spostarsi per fare la spesa dove si vuole sul territorio provinciale o regionale.

Consentito approvvigionarsi di cibo d'asporto anche in altri comuni.

Per fare legna si può andare in più persone anche fuori da territorio comunale.

Si può andare a coltivare l'orto anche in più persone.

"Stiamo lavorando - ha annunciato il presidente Fugatti - per consentire di andare a trovare i congiunti che vivono nei comuni di confine. Serve accordo con regione Veneto. Non è ancora definito".

Le novità entreranno in vigore dalla giornata di domani.

Il governatore vuole procedere dall'11 maggio per aperture negozi e il 18 maggio per bar, ristoranti, estetiste e parrucchieri. "Domani il disegno di legge - ricorda Fugatti - provinciale va in Consiglio con una norma che consente di aprire prima. Anche se non lo vorremmo usare per non andare a uno scontro con Roma. Attendiamo una risposta dallo Stato".

