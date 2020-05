Visto che i congiunti non si possono ancora andare a trovare se risiedono in un'altra Regione, madre e figlio, lei residente a Valdagno, in Veneto, e lui a Dro, in Trentino, si sono dati appuntamento sotto il cartello che segna il confine fra le due regioni. Uno di qua e l'altra di là.

Non si vedevano da oltre due mesi e mezzo e così Francesco Piacentini ha trovato il modo di festeggiare il suo compleanno con la sua mamma, brindare insieme a tempi migliori e mangiare una fetta di torta senza violare la legge. In attesa della fine dell'emergenza coronavirus.

