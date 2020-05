Sono 48 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. Di questi, tre sono nelle Rsa. I decessi, invece, sono stati due, uno dei quali in casa di riposo.



I pazienti in terapia intensiva sono 19, ancora in calo.



I tamponi eseguiti ieri sono stati 1.744 tamponi, 925 dei quali fatti da Cibio.



«Il grado di contagio - ha spiegato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, nella consueta conferenza stampa - è di 2.7, che conferma la stabilizzazione del contagio in Trentino e ci consente di guardare con fiducia al futuro».



Fugatti si è anche tolto qualche sassolino sul tema dei tamponi: «In due giorni sono stati fatti 3mila tamponi - ha detto, e in totale in Trentino sono stati fatti 38.700 tamponi, pari al 7,1% della popolazione».



«Il Veneto, ad oggi, al quale spesso siamo paragonati, ha fatto 340mila tamponi, pari al 7,1% della popolazione. Dunque, non siamo secondi a nessuno».