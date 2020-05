Mascherina sì, mascherina no: cosa cambia da lunedì prossimo, 4 maggio?



Ecco cosa prevede la nuova ordinanza firmata oggi dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti:



L’uso della mascherina è obbligatorio sull’intero territorio provinciale nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.



Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.



Nel dettaglio, sussiste l’obbligo di:





utilizzo della mascherina per accedere a tutte le attività di vendita aperte sul territorio provinciale, alle edicole, ai tabaccai, alle farmacie e alle parafarmacie e negli spazi aperti al pubblico delle banche e degli uffici postali e che, analogamente, per il personale che presta la propria attività presso le predette attività sia necessario l’utilizzo di mascherine e guanti;

utilizzo della mascherina per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea;

utilizzo della mascherina per gli avventori che accedono ai mercati comunali, nonché l’utilizzo di mascherina e guanti per gli operatori impiegati nella attività di vendita presso i predetti mercati;

utilizzo della mascherina da parte degli utenti che accedono agli uffici della pubblica amministrazione;

utilizzo della mascherina per accedere a tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie ;

mettere a disposizione degli avventori, a carico degli operatori economici la cui attività sia aperta, soluzione disinfettante per l’igiene delle mani e di pulire con soluzione disinfettante, dopo ogni utilizzo, le manopole di carrelli e i manici dei cesti eventualmente utilizzati per l’acquisto.



Per quanto riguarda l’attività motoria e sportiva, l’ordinanza precisa che «nello svolgimento dell’attività motoria (intesa come passeggiata/camminata, anche nell’abito degli spostamenti consentiti per andare a fare la spesa, andare al lavoro, andare presso qualsiasi esercizio/attività aperto ecc.) sia obbligatorio indossare la mascherina una volta fuori dalla abitazione o luogo di lavoro, mentre nello svolgimento dell’attività sportiva (intesa come corsa a piedi, uso della bicicletta, caccia, pesca e lo svolgimento di qualsiasi altro sport amatoriale individuale) sia necessario portare con sé una mascherina da indossare nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone, sempre comunque in entrambi i casi assicurando il rispetto delle distanze».