Via libera alla corsa, alle biciclette, anche in ciclabile, e ai parchi, purché si rispettino le regole. La tanto attesa ordinanza del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, è arrivata. Ecco cosa prevede per quanto riguarda l’attività motoria e sportiva e altre aspetti.



È consentito lo svolgimento individuale di attività sportiva o attività motoria all’aperto, compresi passeggiate, corsa a piedi, uso della bici, e qualsiasi altro sport individuale in tutto il territorio della Provincia e della Regione



Ok anche agli sport praticati nei circoli, purché all’aperto.



Se ci si muove a piedi, per camminate, passeggiate o spesa e lavoro, è obbligatorio l’uso della mascherina.



Nel caso di attività sportiva (corsa, bici, caccia, pesca, etc) non è obbligatorio indossarla, ma semplicemente portarla con sé per indossarla in caso di incontri non a distanza.



L’attività motoria o sportiva deve avere inizio da casa o dal luogo di lavoro, non si può quindi usare auto o altri mezzi per raggiungere luoghi dove fare attività sportiva.



Si potrà andare a cavallo e a spasso con i cani per consentire agli animali di muoversi.



È consentito ai residenti o domiciliati in Provincia di raggiungere, nell’arco della singola giornata, le seconde case di proprietà al di fuori del comune di residenza per svolgere manutenzione ordinaria e straordinaria.



Lo spostamento per il cambio delle gomme è considerato tra quelli giustificati da situazioni di necessità. Lo stesso vale per il conferimento dei rifiuti nei CRM e CRZ.



Saranno riaperte le piste ciclabili, i parchi e i giardini, pur venendo mantenuto il divieto di assembramento e l’obbligo della distanza interpersonale di un metro.

Ci si potrà recare a curare l'orto sul territorio provinciale, ma con alcune prescrizioni: L’attività è consentita per non più di una volta al giorno, da un solo componente del nucleo familiare e limitatamente agli interventi strettamente necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni culturali che la stagione impone ovvero per accudire i predetti animali allevati ovvero agli interventi per la produzione di legna da ardere per autoconsumo