Sono diciotto i nuovi casi di contagio che sono stati registrati quest'oggi in Trentino. Cinque le vittime, con il bilancio che torna a salire dopo i due decessi di ieri.

Sono complessivamente 4.759 le persone che in Trentino hanno contratto il Coronavirus di cui 2.416 sono guarite e 1.294 sono casi complessivi nelle Rsa.Strutture nelle quali sono stati registrati due dei cinque decessi odierni. Le persone decedute dall'inizio dell’emergenza salgono a 531, 423 a cui vanno aggiunti i 108 morti risultati negativi ma con sintomatologia riconducibile a Covid 19.

Dei diciotto nuovi contagi, 16 sono stati verificati con tampone; fra questi vi è un minorenne oltre a 6 ospiti di Rsa. Anche oggi si registra un calo nei ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 19, a cui si aggiungono 146 persone in altri reparti e 1.096 in isolamento fiduciario a casa. Il numero complessivo di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è pari a 1.203 (595 letti da Apss, 576 da Cibio e 32 da Fem).