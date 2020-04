In una seconda conferenza stampa, è stato il presidente Maurizio Fugatti a parlare della situazione della pandemia Covid, con l’annuncio: «Siccome in questi giorni i trentini hanno preso alla leggera la possibilità di fare passeggiate, da lunedì ordineremo l’obbligo di mettere le mascherine per tutti, anche all’aria aperta». Per tutti? Anche bambini? Anche per chi corre? «Sì, lo spiegheremo meglio da qui al 4 maggio».

Questo perché, ha detto Fugatti, «I dati di oggi ci dicono che ci sono 44 nuovi contagi (dei quali 10 in Rsa, e ). I tamponi in totale sono stati nelle ultime 24 ore 1508, quindi il dato maggiore fin dall’inizio. La percentuale di contagio è al 2,9%, i decessi sono 2 entrambi da RSA».

L’assessore Segnana ha specificato: «Abbiamo 638 casi in RSA, 44 in casa di cura, 13 in internamento. I contagiati in domiciliare sono 1124 (59 meno di ieri) e i ricoverati 158. In terapia intensiva 21 casi».

Le RSA si riaprono a nuovi ospiti? E il personale ce la farà? «Noi - ha detto Segnana - stiamo organizzando il rientro di nuovi ingressi che erano sospesi. Per fare questo abbiamo Dro ed Ala, per far passare un periodo di quarantena ai nuovi ospiti, di 14 giorni, in modo che poi entrino nelle loro RSA in sicurezza. Questo è un modo per preservare a ulteriori contagi. Alle RSA in difficoltà abbiamo portato 40 infermieri in appoggio con Protezione Civile Nazionale e volontari. Ora le RSA possono accogliere altri ospiti».