Sono in tutto 4.626 i contagiati da coronavirus in Trentino dall’inizio dell’emergenza. I pazienti attualmente positivi sono 2.338. I deceduti sono in totale 407, i guariti 1.577. Oggi sono stati registrati altri 2 morti e 98 nuovi contagi, fra cui 8 minorenni.



Ecco la mappa interattiva di Trentino Digitale con tutti i dati e i contagi comune per comune.

I CONTAGI COMUNE PER COMUNE IN ORDINE DECRESCENTE