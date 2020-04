Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, lo ha ripetuto a nastro durante le quotidiane conferenze stampa della task force anti coronavirus: «Comprate trentino, mangiate trentino, bevete trentino».



Un legittimo e giusto appello ai consumatori per dare sostegno alle aziende del territorio.



Ma l’appello, per quanto pressante, deve essere sfuggito all’assessore al Turismo, Roberto Failoni, che, ritagliandosi uno spazio in famiglia, con un bel pranzo, per il brindisi alle bollicine trentine ha preferito quelle venete, con tanto di magnum di prosecco esibita con orgoglio sul suo profilo Facebook.



Per la precisione, come ha rilevato Tiziano Bianchi, si tratta di un Prosecco Sandro Bottega di Treviso, griffato Napoli Calcio.



Deve essersi dimenticato, Failoni, del monito che lanciò insieme alla collega Zanotelli quando disse: «Mai più prodotti non trentini alle feste campestri».