Mentre il presidente del consiglio parlava della "Fase 2", intorno alle 21,20 è partita sulla pagina Facebook della Provincia Autonoma di Trento una strana «diretta», con il presidente Maurizio Fugatti che annunciava: «da domani in Trentino inizia il lockdown».

Siccome il «lockdown» significa la quarantena stretta, probabilmente Fugatti ha sbagliato la grafica della scheda, o ha lasciato quella vecchia di un mese fa. Risuktato: mentre nel video parlava delle ulteriori misure di allentamento dell'ordinanza numero 20 (con tanto di diapositive), restava l'inquietante grafica. Che lascia ai trentini un dubbio: in TV Conte parla di riaperture, e indica le date. In Trentino inizia il lockdown. O forse no.

La didascalia spiega: «Domani in Trentino inizia il lockdown. Si tratta di misure di allentamento che consentono fra l’altro l’accesso ad alcuni esercizi commerciali, l’uso delle piste ciclabili per recarsi al lavoro, l’uscita di entrambe i genitori con figli minori nelle vicinanze dell’abitazione, e che rendono obbligatorio l’uso delle mascherine nei luoghi pubblici. Entrerà invece in vigore mercoledì la misura che riguarda l’acquisto di cibo take away, in ristoranti, pizzerie o gelaterie del proprio comune (o quello limitrofo se il comune di residenza fosse sprovvisto di questo esercizi), previa prenotazione telefonica, per evitare assembramenti».

Il termine lockdown nasce dall’unione di due termini inglesi, “lock” e “down”, cosa che genera un’unica parola. Lockdown, in inglese, si scrive di filato, senza interruzioni. In italiano i termini più adatti per tradurlo sono “isolamento”, “blocco”. Nel caso in cui venga usato come un verbo (”to lockdown”) il modo più appropriato per tradurlo nella nostra lingua è “blindare”, “bloccare”. Quindi: «inizia il lockdown» significa «inizia il blocco». Ma è il contrario.

La pagina èp stata poi "corretta" circa mezz'ora dopo, con la scritta "si allenta il lockdown".