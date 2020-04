A distanza di 15 minuti da una conferenza stampa della giunta (sul disegno di legge Covid per l’economia, ne parliamo in un altro articolo) è arrivata la seconda, sempre in diretta Facebook, in una lunga maratona festiva di informazione ufficiale con tutti gli assessori protagonisti alla ribalta (tranne Spinelli che si era mostrato ieri). Questa volta sul Covid e la situazione sanitaria e soprattutto sulla nuova ordinanza. Ma con brutte notizie: i decessi sono stati 11 nelle ultime 24 ore e 9 sono di anziani dalle RSA. Ed il conto totale arriva a 400 (e 3 su 4 erano anziani in RSA).

In apertura Maurizio Fugatti ha parlato proprio di questo: «Oggi i numeri ci parlano di una costante stabilizzazione della situazione. Contiamo nelle ultime 24 ore 58 contagi (55 da tampone e 3 senza) e 20 di questi sono nelle RSA. I decessi purtroppo sono oggi 11, e torniamo su livelli gravi: di questi 9 sono nelle RSA e 2 in ospedale. Tra i 58 contagi - ha detto Fugatti scandendo - ci sono 4 minorenni. Questo per dire a chi pensa che tutto sia finito e a posto, che non è così». Ma ribadendo poco dopo nel finale che «La situazione la possiamo considerare positiva».

Il bilancio generale parla di 1365 tamponi fatti, il grado del contagio è il 4%: «è un numero che consideriamo positivo nel trend della descrescita. Pur nella gravità della mortalità in Trentino, che rimane superiore alla media nazionale, e non l’abbiamo mai negato, constatiamo che l’indice di rischio del contagio è 0,41 e questo - ha detto Fugatti - ci colloca al quartultimo posto della classifica nazionale. Questo significa e dimostra che i sacrifici che i trentini hanno fatto hanno avuto un reale risultato scientifico (anche se i morti continuano ad essere troppi)».

Quindi: I tamponi eseguiti sono stati 1.365. I pazienti ad oggi sono 704 nelle RSA, 41 in casa di cura, 19 in cure intermedie. Positivi ai domiciliari sono oggi 1.384 (-81 su ieri); i ricoverati in ospedale sono 202 (-22); in terapia intensiva ci sono 27 pazienti (13 a Rovereto e 14 a Trento, uno in meno di ieri). I guariti sono in totale 1.624 ma i deceduti ad oggi in Trentino raggiungono la cifra di 400, e 3 su 4 sono da RSA.

