Ecco la tanta attesa ordinanza che molti speravano portare alla «Fase 2». Che contiene alcune (piccole) novità, ma ovviamente è sempre vincolata alle disposizioni nazionali. L’ha presentata il presidente Maurizio Fugatti in persona: «é abbastanza specifica su certi punti. Si tratta di alcune modifiche non ampie sul DPCM nazionale, ma su alcuni aspetti dando maggiore possibilità L’ordinanza vale da lunedì, non da domani, avete il tempo di metabolizzarla» ha detto il presidente.

COLTIVARE L’ORTO E ANDARE AL VIVAIO

Vengono consentite da parte di privati le coltivazioni agricole (l’orto) anche fuori Comune, a condizione che non sia più di una volta al giorno, e che ci vada un solo membro della famiglia; consentito l’accesso ai negozi di prodotti floro-vivaistici e aziende agrarie anche di privati cittadini, ma solo nel proprio Comune; o se non c’è un vivaio nel Comune, al Comune più vicino. «Per andarci - ha spiegato Fugatti - è necessario l’uso della mascherina per gli utenti. Per i commessi, con aggiunta dei guanti».

LA FAMIGLIA PUO’ USCIRE INSIEME

«Tanti chiedono di potersi muovere di più da casa. Io su questo l’ho già detto, attendiamo il 4 di maggio. Non vorremmo nei prossimi giorni di festa vedere tanta gente in giro; non ce la sentiamo di muoversi di più dalle immediate vicinanze dell’abitazione. Ma è consentito - ha annunciato Fugatti - contemporaneamente ai genitori camminare con propri figli minori, purché nel rispetto della distanza di 1 metro da ogni altra persona».

ALIMENTARI FRA CASA E LAVORO

L’ordinanza prevede anche la possibilità di aprovvigionarsi anche in negozi di alimentari posti nel tragitto casa-lavoro, anche se non è nel proprio Comune.

CICLABILI APERTE PER ANDARE AL LAVORO

Piste ciclabili: «le avevamo chiuse nelle scorse settimane - ha annunciato Fugatti - ed ora ecco l’apertura per spostamenti dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa. Quindi esclusivamente per esigenze lavorative, da casa al lavoro e viceversa.

MERCATI ALIMENTARI AMBULANTI

Se i Comuni autorizzano l’apertura dei mercati alimentari ambulanti, è obbligatorio che il venditore abbia mascherina e guanti; i clienti dovranno avere la mascherina.

UFFICI PUBBLICI CON MASCHERINA

Obbligatorio l’uso della mascherina da parte degli utenti di tutti gli uffici pubblici.

ACCOMPAGNARE GLI ANZIANI

Consentiti gli spostamenti nei pressi della propria abitazione da parte di anziani o inabili e da parte delle persone che se ne prendono cura.

MASCHERINA PER STRADA?

Si dispone utilizzo obligatorio della mascherina in luoghi pubblici, quando è obbligatorio mantenere la distanza sociale. Fugatti ha fatto un esempio: «Vediamo troppa gente per strada che si ferma a chiacchierare a poca distanza. Se vado a piedi ad esempio al mio lavoro, e incontro qualcuno non mi posso fermare a chiacchierare, ma devo mettermi la mascherina o tirare dritto».

SERVE L’AUTOCERTIFICAZIONE?

Serve autocertificazione per andare a prendere la pizza o nell’orto? «Se vai nell’orto in un altro Comune sì, devi dimostrare con un certificato di proprietà o di affitto che quell’orto è tuo, e ci può andare un solo componente della famiglia, una sola volta al giorno».

E se vai a prendere la pizza? «Devi dimostrare di averla ordinata o dichiarare che l’hai ordinata».

QUANDO RIAPRONO I NIDI?

Fugatti ha detto: «Vediamo se il Governo darà qualche apertura dal 4 maggio e poi dal 18 maggio altre. Diciamolo: sul tema scolastico non ci sono previsioni realistiche da Roma, è un dato di fatto. Noi da lunedì proveremo a ragionare su una nostra valutazione. Abbiamo il voucher baby-sitter, ma cominceremo a ragionare sulle altre risposte».

DA MERCOLEDI’ TAKE AWAY

Da mercoledì 29 aprile 2020 è consentita la vendita di cibi d’asporto; verrà effettuata con ordinazione online o per telefono: i clienti devono essere 1 cliente alla volta, su appuntamento. Verranno emanate modalità operative specifiche. Attenzione: pizza, gelato, pasticceria, ristorazione vanno prelevati presso l’esercizio, ma con una prenotazione; chi va a ritirare la merce deve avere la mascherina, si entra una volta sola e uno alla volta e la consumazione la devi fare a casa, non per strada, né al parco.

L'ORDINANZA COMPLETA SI TROVA QUI