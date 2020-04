Nel quotidiano aggiornamento sull'emergenza Coronavirus in Trentino, il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha annunciato che oggi ci sono 45 nuovi contagi tutti eseguiti con tampone.

Purtroppo i decessi sono stati 7 di cui 3 in Rsa, una doccia fredda rispetto al calo a un solo morto di ieri. In totale le vittime del Covid-19 sono 389, mentre le persone che si sono contagiate sono in tutto 4.413.

I pazienti in terapia intensiva dono 28.

Domani sarà assunta una nuova ordinanza provinciale che prevede alcune aperture minimali che vogliono essere un preludio delle riaperture nazionali previste per il 4 maggio. L'ordinanza entrerà in vigore da lunedì. Fugatti non ne ha voluto anticipare i contenuti.

Il governatore ha precisato però che: "Il ponte 25 aprile e primo maggio ci preoccupa, quindi lasciare maggiore libertà potrebbe voler dire maggiore contagio, chiediamo quindi ai trentini un altro sacrificio soprattutto per le possibilità di muoversi. Portate pazienza".