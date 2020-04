Il Trentino è pronto per ripartire. Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, nel corso della consueta conferenza stampa della task force anti Covid-19, spinge sul pedale dell’acceleratore della riapertura. «Noi siamo pronti - ha detto - , gli imprenditori sono pronti, il Trentino è pronto».



La fase 2 è stata al centro, oggi, di un incontro telematico con tutte le Regioni.



Per questo, ha spiegato, «abbiamo chiesto al governo una road map chiara e certa, con date sicure e indicazioni precise sulle modalità con cui la riapertura dovrà avvenire».



Il governatore ha indicato due date che il Trentino sarebbe in grado di rispettare, per una graduale ripartenza: il 27 aprile, lunedì prossimo, e il 4 maggio.



La prima dovrebbe essere la data per la ripartenza delle fabbriche, filiere che soffrono la concorrenza internazionale e delle attività economiche che più facilmente possono essere messe ion sicurezza contro il rischio contagio.



La seconda data, lunedì 4 maggio, dovrebbe riguardare invece l’attività della ristorazione e attività come parrucchieri ed estetisti.



«Quello che abbiamo chiesto al governo - ha insistito Fugatti - è un percorso chiaro, anche per quanto riguarda le garanzie sanitarie e certezze sull’utilizzo dei dispositivi di sicurezza sui luoghi di lavoro e sui mezzi di trasporto pubblici. Quest’ultimo è un tema centrale per la ripartenza».