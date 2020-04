Uno dei primi effetti della riapertura post-pasquale dei cantieri: nella tarda mattinata di ieri è stata inaugurata dal passaggio delle prime e poche auto di questo periodo di restrizioni, la viabilità rettificata all’altezza del cantiere per il nuovo depuratore di Trento, ai Murazzi. Una decina di operai in tutto, in tuta arancione, mascherina, ben distanziati, hanno ultimato le operazioni di segnaletica stradale e sistemato due barriere che interdicono ora il passaggio sul vecchio tracciato, a carreggiate ridotte, che passa vicinissimo allo scavo per il nuovo depuratore che servirà la città e i comuni di Besenello, Calliano e Aldeno, per un totale di 150.000 residenti.



La fine dei lavori è prevista per il 2021, salvo ritardi dovuti ai mesi di stop o di operatività ridotta dovuta all’emergenza Coronavirus. La nuova opera ha imposto la realizzazione di un vallo tomo a sicurezza dell’impianto in costruzione, per evitare caduta massi dalla incombente parete rocciosa. E la statale del Brennero, per alcune centinaia di metri, è stata definitivamente spostata alcune decine di metri più a valle, più vicino alla linea ferroviaria. Il nuovo tratto è di fresca asfaltatura, ha dei guardrail metallici, carreggiata ampia e una segnaletica gialla che ne indica comunque la prossimità al cantiere.