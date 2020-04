Continua l’impegno di Leonardo Del Vecchio nella lotta contro l’emergenza causata dal Covid-19: oltre alla donazione alla Regione Lombardia di 10 milioni per l’avvio dell’ospedale in Fiera a Milano, l’imprenditore avrebbe donato una trentina di respiratori per terapia intensiva ad alcuni degli ospedali che si trovano in prima linea nella gestione della pandemia in Lombardia, Veneto, Trentino, Piemonte, Abruzzo e Puglia.



Le donazioni sono state realizzate dalla Fondazione Leonardo Del Vecchio, impegnata su progetti di solidarietà e utilità sociale. Oltre alle iniziative di supporto al sistema sanitario italiano nell’attuale situazione di emergenza, la fondazione è fra i soci azionisti dell’Istituto Europeo di Oncologia, in cui il fondatore di Luxottica si è fatto in passato promotore di un progetto di sviluppo.



L’impegno di Leonardo Del Vecchio attraverso la fondazione contro Covid-19 è affiancato dalle iniziative intraprese da Luxottica per fronteggiare l’emergenza e raccontate anche sul sito della società.

Il gruppo delle montature, società del tutto operativa in Italia anche dopo la fusione con i francesi di Essilor in EssilorLuxottica, oltre agli interventi a sostegno dei suoi dipendenti nel Paese e nel mondo, ha fornito centinaia di migliaia di mascherine monouso a ospedali, istituzioni e partner impegnati a fronteggiare l’emergenza nelle zone in cui l’azienda è presente.



Luxottica ha inoltre donato circa 15.000 paia di occhiali protettivi agli operatori impegnati sul campo negli Stati Uniti e in Italia.