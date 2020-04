I nuovi contagi in Trentino

Sono complessivamente 4288 le persone che in Trentino hanno contratto il Coronavirus, di queste 1199 sono state contagiate nelle Rsa e 1391 sono guarite. Oggi si registrano 5 decessi, di questi uno è avvenuto all’interno di una Rsa, uno al proprio domicilio, due presso gli ospedali e riguardano comunque persone che erano ospitate presso le Rsa.



Uno dei decessi, infine, è relativo ad uno dei pazienti provenienti da Bergamo, accolto presso le strutture ospedaliere del Trentino. I nuovi contagi sono oggi 34, di cui 28 verificati con tampone, 9 all’interno delle Rsa, 612 il totale dei tamponi effettuati. Fra questi vi è anche un minorenne che si trova in quarantena al proprio domicilio.



Le persone decedute dall’inizio dell’emergenza salgono quindi a 381. Quelle ricoverate in terapia intensiva, in progressivo calo, sono 34, mentre 1539 sono in isolamento fiduciario a casa.



Ma ecco la mappa interattiva dei contagi in Trentino, con i casi comune per comune: