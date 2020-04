Nelle ultime 24 ore si registrano 5 nuovi decessi, di cui 1 nelle Rsa. I nuovi contagiati sono 34, 28 con tamponi e 6 senza; 9 dei nuovi contagi sonok in Rsa. «È un numero che si stabilizza verso il basso», ha commentato in apertura il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, che ha fornito come di consueto il bilancio della situazione.



Ieri sono stati effettuati 612 tamponi, con un grado del contagio pari al 4%: «Anche questa percentuale - ha detto Fugatti - si sta stabilizzando verso il basso». Ma non va abbassata la guardia, ha ammonito, anche perché tra i 34 nuovi contagi delle ultime 24 ore figura un minorenne.



Ieri sono effettuati 3.464 controlli su persone. Di queste, 56 sono state sanzionate. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 1.062, con solo 4 sanzioni.

L’assessora alla Salute Stefania Segnana ha dato i dettagli dei numeri: