Sono 6 i decessi da Coronavirus registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi sono 53 di cui 3 nelle Rsa, a fronte di 689 tamponi effettuati.



Lo ha detto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti nella conferenza stampa quotidiana della task force per l’emergenza Coronavirus, rinviata di un’ora per una riunione in video conferenza con il ministro Boccia sul tema della App sanitaria.



La percentuale del contagio è dunque del 7%: «Un dato che consideriamo positivamente - ha detto Fugatti - visto che si è stabilizzato negli ultimi giorni sotto il 10%».



Il presidente della giunta ha affrontato anche il tema della riapertura, non solo delle attività economiche, ma anche dal punto di vista delle libertà individuali.



«Oggi abbiamo fatto una riunione con Fbk per fare un’analisi di modelli matematici sul contagio - ha spiegato - e abbiamo capito che in una fase 2, qualsiasi tipo di riapertura si faccia, questa avrà comunque un piccolo effetto sul contagio».



«Lo stesso modello ci dice che c’è un effetto anche se si apre alle cosiddette libertà individuali, anzi, è quasi maggiore in quest’ultimo caso».



«Capisco che i trentini non ce la fanno più a stare chiusi in casa e vogliamo aprire anche lì, ma sapendo che questo avrà effetti sul contagio. Dovremo tener conto di tutto. Vogliamo impostare un modello Trentino per la fase 2 e ci crediamo».

Il governatore ha ribadito l’intenzione di chiedere al governo di sospendere il patto di Milano: «Ritenevamo giusto concorrere al risanamento dei conti pubblici, quando c’era una situazione di stabilità, ma oggi i conti sono saltati e per sostenere le nostre competenze abbiamo bisogno di quelle risorse. Avremo un ammanco delle entrate tra i 350 e i 400 milioni per il calo del Pil, che per coincidenza equivale alle somme che noi versiamo allo Stato».

L’assessora alla Salute, Stefania Segnana ha illustrato nel dettaglio il bilancio delle ultime 24 ore.





628 pazienti presso le Rsa

47 presso le case di cura

20 presso le strutture intermedie

1.568 a domicilio

272 ricoverati in ospedale

40 in terapia intensiva



Siamo a 1.295 guariti (+94). Il totale dei decessi, con i sei di oggi, è di 366. Dei sei di oggi, 5 sono avvenuti in ospedale e uno presso una casa di riposo. Ma di questi 5, 4 erano provenienti da Rsa, ospiti ricoverati in ospedale.

L’assessora ha fatto il punto anche sul bonus alimentare. Alle 17 di oggi risultavano presentate 11.889 domande (+263), delle quali 10.096 sono state accolte, 1.344 sono state respinti e 449 sono da valutare.

A Vermiglio, Canazei, Campitello di Fassa, Borgo Chiese e Pieve Bono-Prezzo, Comuni del Trentino che hanno raggiunto e superato la soglia critica del 2% del numero di contagiati sul totale della popolazione, sono stati consegnati i primi questionari, preludio ai test sierologici che saranno condotti sui residenti.



«L’adesione è stata fortissima - ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti - la raccolta è già stata completata e Apss ha raccolto i dati. Nei prossimi giorni, sempre parlando di test, partirà il prelievo del sangue sul personale sanitario in prima linea a Rovereto, un altro percorso messo in campo dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, per partire con la sperimentazione. Pensiamo sia importante sia per il percorso epidemiologico ma anche per la tutela del personale», ha aggiunto Fugatti.