Nella conferenza stampa quotidiana della task force per l'emergenza Coronavirus, oggi il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha annunciato di aver firmato oggi una nuova ordinanza sulle riaperture effettive da domani. Si tratta delle cartolerie e dei negozi di abbigliamento per bambini.

Le aperture non riguardano i centri commerciali. Se i negozi per bambini vendono anche abbigliamento per adulti dovranno limitare le vendite ai prodotti per bambini.

Le mascherine andranno indossate in tutti i negozi.

Oggi si registrano però purtroppo ancora 12 decessi di cui 10 nelle Rsa, per un totale di 360, mentre i nuovi contagi sono 86 di cui 22 nelle Rsa, ovvero il 6,7 per cento.

GUARDA LA MAPPA INTERATTIVA AGGIORNATA DEI CONTAGI

Il governatore Fugatti ha ricordato di aver partecipato ieri alla videoconferenza con il premier Conte sulle riaperture specificando che la Provincia si attiene alle linee nazionali anche se sui cantieri all'aperto il Trentino "si è preso le sue responsabilità decidendo di aprire".

Il governatore Fugatti ha detto inoltre che andrà fatta anche una riflessione entro il 4 maggio sulla possibilità di consentire un maggiore movimento alle persone: "Sicuramente a fronte delle pressioni che arrivano valuteremo cosa fare. Una decina di giorni fa i trentini erano disponibili a fare sacrifici mentre negli ultimi giorni sono un po' stanchi e vorrebbero qualche libertà in più come in Alto Adige. E' chiaro che il contagio si è stabilizzato, ma con una maggiore libertà il rischio aumenta".

Il presidentente della Provincia ha sottolineato che le mascherine distribuite dalla Protezione civile alle famiglie sono certificate.

L'assessora alla salute Stefania Segnana è tornata oggi sulla polemica relativa alle Rsa e ha ricordato che quando la Provincia stabilì nelle linee guida che un parente per ospite poteva entrare nelle Rsa non c'era stato ancora alcun caso di Covid positivo.

E ha precisato che allora, era il 6 marzo, non fu disposto alcun obbligo da parte della Provincia, ma "fu lasciata la discrezionalità di decidere cosa fare alle singole case di riposo".

Leggi anche:

La strage silenziosa nelle Rsa: Segnana sotto accusa