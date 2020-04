Oggi decessi in calo: 6. I nuovi contagi sono 56

Sono meno drammatici i numero di oggi relativi all’emergenza coronavirus, anche se ovviamente resta la tristezza per le persone scomparse, che nelle ultime 24 ore sono 6. Molto lontani, dunque, dal dato dei 20 decessi di ieri.



Due di questi 6 decessi sono stati registrati nelle Rsa (ieri erano 17).



I nuovi contagi sono invece 56, 19 dei quali all’interno delle case di riposo.



Stabile, dunque, l’aumento dei contagi, così come quello, molto importante, dei pazienti ricoverato in terapia intensiva: 42. «Un dato stabile che consideriamo positivo», ha detto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, nella conferenza stampa della task force anti Covid-19.





Fugatti ha anche annunciato che domani firmerà una nuova ordinanza per consentire l’apertura, da lunedì a delle cartolerie e dei negozi di articoli per bambini, come previsto dal decreto nazionale. Bisognerà andare nei negozi del proprio comune. Se non ci sono, ci si potrà muovere nel comune più vicino dotato di tali punti vendita.



L’uso della mascherina diventerà obbligatorio in tutti i negozi, non solo in quelli di alimentari. Lo stesso varrà per banche e uffici postali.

Sul fronte del Bonus alimentare, l’assessora provinciale alla salute, Stefania Segnana, ha spiegato che alle 13 di oggi le domande erano in totale 11.535. Di queste, 9.454 sono state accolte, 1.235 respinte, mentre 846 sono ancora in fase di valutazione.