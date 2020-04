Peggio del Trentino, fa solo la Val d'Aosta, dove il contagio è arrivato da pochi giorni dopo una lunga fase di indennità. Ma il Trentino è al secondo posto dei "peggiori" per incidenza del contagio. Lo afferma il consigliere provinciale Paolo Ghezzi, che si rivolge direttamente a Fugatti per chiedere cosa sta succedendo. «IL #TRENTINO PEGGIO DELLA LOMBARDIA PER TASSO CONTAGI COVID2019italia. QUALI LE SPIEGAZIONI? Maurizio Fugatti, invece che dare un sacco di cifre confuse, cominci a indagare sull'incidenza cumulativa per 100mila abitanti: Trentino 614,68 casi, rispetto ai 544,71 della Lombardia».

Ghezzi attacca, mostrando i dati aggiornati dei contagi, che vedono il Trentino al secondo posto per numero dei contagi ogni 100 mila abitanti, dietro alla Val d'Aosta, ma davanti a Lombardia e Veneto.

Ecco la tabella