Sono 8 i decessi per Covid 19 comunicati quest’oggi in Trentino, di cui 6 nella Rsa. Sono 76 i nuovi contagiati rilevati, 75 sottoposti a tampone ed 1 senza.

Sono 840 i tamponi eseguiti, ed il 9% sono positivi. Il numero di pazienti in terapia intensiva è 48, in discesa.

La percentuale del 9% - ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, è un «buon dato se guardiamo in termini di progressione del contagio, seppure elevato. Un livello sotto il 10% è un dato importante. Quanto al numero di tamponi - ha proseguito Fugatti - si stabilizzerà verso l’alto dopo la pausa pasquale, quindi aumenterà il numero di contagi, ma al’auspicio è che il dato rimanga attorno al 10% perché sarebbe positivo rispetto alla stabilizzazione del contagio».

Ad oggi, in Trentino, i casi individuati di persone con Covid 19 sono 572 nelle Rsa, 102 nelle case di cura, 13 nelle strutture intermedie, 1.728 a domicilio, e 312 ricoverate negli ospedali. I malati ritenuti clinicamente guariti sono 798. Lo ha precisato l’assessora alla Salute della Provincia autonoma di Trento, Stefania Segnana.

Sul fronte dell’emergenza, Fugatti ha detto che sono attualmente 14 gli alberghi trentini che hanno dato la disponibilità ad accogliere pazienti Covid non gravi, come richiesto dall’Ordine dei medici del Trentino e dal Patt e come avviene già in altre regioni italiane.

Il governatore Fugatti ha poi parlato di riapertura dei cantieri e della volontà di emanare un protocollo d'intesa per la sicurezza con imprese e sindacati.

Il presidente della Provincia ha confermato che sugli spostamenti delle persone non è cambiato nulla: "A nostro modo di vedere non è ancora venuto il tempo di allentare i limiti".

Il commissario del Governo ha informato che tra Pasqua e Pasquetta ci sono state 5.299 persone controllate e 222 sanzioni.

Il direttore dell'Azienda sanitaria, Paolo Bordon, ha annunciato che l'ospedale di Cles è destinato a diventare il primo ospedale trentino "no Covid".

Dalla prossima settimana ci saranno 15 interventi chirurgici programmati a Cles.

Il secondo ospedale in via di riconversione è quello di Rovereto, dove 49 posti Covid stanno tornando ad altre destinazioni.

A Trento la quarta rianimazione su cinque, con 20 posti per Covid, è stata chiusa da oggi, consentendo di ampliare un'attività chirurgica programmata.

Bordon ha spiegato che anche oggi 49 casi positivi è nelle Rsa, dove si trovano ancora focolai. Predazzo è tra le strutture molto colpite.

L'altro ambiente da monitorare è quello dei familiari dei malati Covid.

Saranno poi tamponati gli operatori sanitari dei reparti Covid in via di conversione all'attività normale.