In Trentino l'1,1% degli abitanti è in "quarantena". Per l'esattezza - il dato si riferisce a venerdì - su 541.098 residenti, sono 6.198 le persone che si trovano in isolamento domiciliare per avere avuto contatti con soggetti positivi al Coronavirus. Ma dall'inizio dell'emergenza, come ricorda Pier Paolo Benetollo , il direttore sanitario dell'Azienda sanitaria provinciale, le persone poste in quarantena e monitorate sono state circa 15mila, con un impegno organizzativo davvero eccezionale. Perché, se il distanziamento sociale resta l'arma vincente per sconfiggere il virus, l'indagine epidemiologica risulta decisiva per evitare il diffondersi dell'epidemia. La percentuale più alta di soggetti in quarantena riguarda ovviamente le comunità di valle dove si sono registrati più casi positivi: spicca il 4,8% della val di Fassa, seguito dal 2,8% delle Giudicarie e dal 2,2% della Valle di Fiemme. Ma i dati indicano anche la "tenuta" delle città di Trento e Rovereto: in valle dell'Adige la percentuale di isolamento è pari allo 0,7% di abitanti, in Vallagarina dello 0,6%.

Dottor Benetollo, ci sono quasi 6.200 persone in quarantena. Come legge questo dato?

«Non sono poche, considerando anche quelle già passate. Credo che in sanità pubblica in tutto il mondo non sia mai stata fatta una operazione del genere. Si consideri che queste sono tutte persone seguite individualmente».

Come funziona il controllo di chi si trova in isolamento domiciliare?

«La persona viene monitorata dall'Azienda sanitaria, con una frequenza variabile, a seconda della situazione in cui si trova e delle condizioni. Alle persone viene chiesto di fare il monitoraggio della temperatura, poi la frequenza con cui noi telefoniamo a casa dipende ovviamente dalle singole situazioni. Ma ciascuno ha un numero da contattare se ha febbre o presenta altri sintomi. E c'è anche l'App, che consente di inserire direttamente i dati, letti poi dall'operatore».

Per ogni caso positivo scatta una indagine epidemiologica.

«Sì, la persona viene sentita, per capire quali contatti stretti ha avuto nei periodi in cui poteva essere contagiosa e si procede contattando tutte queste persone e verificando anche la loro storia. Per fare un'indagine epidemiologica fatta bene servono in media due ore, dunque si può immaginare che lavoro viene richiesto. C'è una squadra di 70-80 persone che fa questo lavoro, sanitario, ma anche di relazione».

Chi sono i soggetti in quarantena?

«Ci sono i famigliari, ma anche i colleghi di lavoro. Pensiamo a tutte le attività che proseguono: il mondo della sanità o altri servizi essenziali. Se i casi che necessitano di ricovero o di cure più intense sono spostati verso l'età più anziana, per i contatti la classe di età più rappresentata è quella dai 25 ai 60 anni».

La percentuale di persone in quarantena più alta rispetto ai residenti è nella comunità della val di Fassa.

«Dove ci sono più casi, ovviamente, abbiamo più persone in isolamento. Ma, in generale, il lavoro fatto dai colleghi dell'Igiene pubblica, del Dipartimento di prevenzione e dei Distretti è stato importante ed ha finora avuto anche successo. Si è "salvata" la valle dell'Adige, con i grossi centri abitati, ma anche Rovereto. Il grande sforzo che è stato fatto e che viene fatto tuttora serve proprio ad evitare che parta l'epidemia nei centri abitati più consistenti».

L'indagine epidemiologica è decisiva per spezzare la catena dei contagi.

«Certo, ma c'è anche un lavoro di gruppo per fare arrivare alle persone la consapevolezza di cosa è importante fare, come lavarsi le mani, mettere la mascherina, mantenere la distanza sociale. Un conto è sentirlo dire da un punto di vista teorico, altro è dovere capire, per vedere se chi ti è vicino si è contagiato, se queste pratiche sono state rispettate. Sembrano cose banali, ma nell'indagine epidemiologica sono questi gli aspetti ricercati».

Il trend dei contagi è in calo?

«I casi sono in lieve diminuzione, ma anche i trasporti in ambulanza per pazienti sospetti e gli accessi in pronto soccorso per polmoniti. Ma, se ci aspettiamo che inizi a calare il numero dei casi, il lavoro sui contatti sarà invece crescente nelle prossime settimane, tanto più quando saranno riprese le attività. Sara ancora più importante. Per questo, anzi, rafforzeremo le indagini epidemiologiche, anche implementando i sistemi informatici».