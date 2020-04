Anche oggi, giorno di Pasqua, numeri importanti, pur dentro un trend abbastanza stabile, in Trentino per Covid-19. Secondo i dati registrati questa mattina, sono 9 i nuovi decessi (7 donne e 2 uomini) 6 di questi sono avvenuti in Rsa. Per quanto riguarda i positivi, i nuovi casi sono 65, di cui 64 accertati con tampone e uno senza. In totale oggi sono stati letti 1.143 tamponi.