Il Sistema bibliotecario della Provincia autonoma di Trento offre alla popolazione l’accesso alla biblioteca digitale "MedialibraryOnline" (Mlol). Per prendere a prestito i libri - si legge in una nota - è possibile accedere da casa alla piattaforma trentino.medialibrary.it.

In via straordinaria è possibile iscriversi alla piattaforma anche inviando una email alla propria biblioteca di riferimento o all’ufficio per il Sistema bibliotecario trentino (usbt@provincia.tn.it), indicando il proprio numero di tessera.

Il servizio di prestito digitale ha conosciuto nel mese di marzo un incremento vertiginoso egli accessi, con 1.635 utenti registrati (a febbraio gli iscritti erano 264). Sono stati presi in prestito 9.402 ‘e-book’. L’edicola ha registrato 106.027 consultazioni.