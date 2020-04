Se il fronte di prima linea del contagio sono RSA e case di riposo, dove non solo gli anziani ospiti ma anche il personale è a rischio, la Provincia sta pensando ad una soluzione drastica: la concentrazione dei casi Covid 19 in due sole strutture, ovvero Pergine e Volano.

Una decisione che ha colto di sorpresa un po' tutti, dai sindacati ai sindaci delle località interessate.

Duro il commento della Cgil - FUnzione Pubblica, che analizza i problemi: «Tre quesiti restano sul tavolo dopo l’incontro della cabina di regia che si è tenuto giovedì in videoconferenza con Provincia, Upipa, Federcoop, Consiglio delle autonomie locali e Sindacato.

Il primo: è stato comunicato che alcune strutture del territorio, come Pergine e Volano, saranno interamente dedicate ad accogliere malati Covid. Ebbene: non entriamo nel merito delle scelte sanitarie, ma sulle ricadute che queste hanno sui lavoratori – specialmente quelli di Pergine che tra i primi hanno affrontato l’emergenza e che dunque più di tutti necessitano di una tregua – riteniamo necessario un coinvolgimento preventivo per esercitare le necessarie valutazioni e tutele. Secondo: per il personale che da settimane è sottoposto a carichi di lavoro e di stress altissimi, vanno previste forme di alternanza, di riposo, insomma, va consentito loro di poter essere sostituiti da altri colleghi. Terzo: non ci sono ancora indicazioni chiare in merito alla dotazione generalizzata di protezione per il personale in servizio. I sindacati chiedono dall’inizio dell’epidemia di sapere se ogni operatore che entra in contatto con potenziale contagiato Covid dispone degli adeguati dispositivi di protezione individuale.

L’incontro è stato convocato come stabilito dal protocollo d’intesa firmato sabato scorso, quando si era formalizzata la possibilità di attingere al personale degli enti del terzo settore già affidatari di servizi socio sanitari domiciliari e delle comunità di valle. Durante la videoconferenza, i sindacati sono stati informati in merito alle prime mobilità attivate per supportare le Apsp in maggiore sofferenza. Rammentiamo che si tratta di mobilità esclusivamente su base volontaria che è possibile revocare.

Luigi Diaspro, Beppe Pallanch e Marcella Tomasi, Segretari generali delle funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil, spiegano: "Abbiamo preso atto che si dedicheranno due strutture ad anziani affetti da Covid: a Pergine e a Volano. Scelte tuttavia che hanno importanti ricadute sulle condizioni di lavoro degli operatori, dunque serve un confronto a monte per considerare adeguatamente fabbisogni qualitativi e quantitativi di personale in rapporto ad ospiti che assumono altre caratteristiche in termini di bisogni, assistenza, medicalità. Rivendichiamo il diritto ad informazioni esaustive e non parziali, pur in momenti di assoluta emergenza che richiedono decisioni tempestive, per esercitare appieno le nostre responsabilità nei confronti dei nostri rappresentati.

Al contrario, questa grave emergenza non può far venir meno i diritti e le tutele dei lavoratori. Passare da rsa a struttura ad altissimo bisogno sanitario è un cambiamento che modifica pesantemente le attività nelle strutture, anche da un punto di vista dell’approccio psicologico, e ciò con operatori che già da settimane supportano turni di 12 ore e stress altissimi per un lavoro ad altissimo rischio di contagio. Occorrerebbe rafforzare anche la componente sanitaria negli organici, con la presenza di infermieri e medici che coordinino le strutture ed anche il nuovo personale a supporto. Infine, ancora una volta chiediamo chiarezza sulla dotazione di dispostivi di sicurezza adeguat"».

Critico anche il sindaco di Pergine Oss Emer: E’ inammissibile, ed istituzionalmente irrispettoso, conoscere solo attraverso i giornali, con comunicato del sindacato Fenalt, e una lettera inviata ai dipendenti dalla direzione, della scelta fatta dalla giunta provinciale di aver individuato nella Rsa di via Pive un “centro Covid” di livello provinciale».

Non usa mezze parole il sindaco di Pergine Roberto Oss Emer per stigmatizzare la decisione (peraltro non ancora formalizzata in alcun provvedimento) di trasformare la struttura residenziale protetta in un «nucleo territoriale Covid 19».

«Non entro nella scelta, che se approfondita e discussa potrei anche capire e condividere, ma non accetto il metodo - spiega il sindaco Oss Emer, in una lettera invitata ieri a giunta e task force provinciale -. L’impatto mediatico sarà estremamente difficile da gestire se non adeguatamente spiegato e condiviso. Non ho nessuna intenzione di farmi massacrare, senza reagire, dai miei concittadini che sicuramente e giustamente accuseranno il sottoscritto di non aver gestito la questione. Lo stesso vale per la presidenza e la direzione della Rsa, che deve gestire una situazione interna estremamente delicata».

Una decisione, che secondo il sindaco Oss Emer, potrebbe essere avallata a breve dalla giunta provinciale. «Immagino, e mi auguro, che l’invio di pazienti Covid da altre Rsa sia accompagnato da un adeguato rinforzo in termini di risorse e di personale - conclude il sindaco Oss Emer -: va infatti considerata la difficoltà della situazione con numerose assenze tra i dipendenti, l’immane lavoro svolto dagli operatori presenti e lo stress, anche emotivo, ai quali sono sottoposti per le continue morti.

Pretendo di essere informato e coinvolto prima, e non a decisione assunta».

Alla RSA di Pergine: «Una decisione solo ventilata dalla Provincia, che al momento non è stata attuata né dipende dalla nostra Apsp - spiega Giovanni Bertoldi direttore dell’Apsp Santo Spirito Fondazione Montel -: per ora tutto è fermo, anche se per trasparenza e in via preliminare abbiamo voluto informare il nostro personale sanitario e socio-sanitario su tali possibili scenari».

Un’ipotesi che metterebbe in grave difficoltà personale e dipendenti della Rsa di Pive, dove nelle ultime due giornate si è registrato un aumento degli ospiti positivi al Coronavirus (17 nuovi casi) con quattro nuovi decessi (due signori del 1935 e 1937 e due anziane del 1926 e 1931).

Se nella struttura perginese si registrano 65 ospiti positivi a Covid 19 (52 asintomatici e 13 con sintomi febbrili o influenzali), si contano anche 96 ospiti negativi (più 16 rispetto alle ultime giornate).

La FENALT: "assolutamente no". La casa di riposo di Pergine come nucleo territoriale Covid? No grazie. Si può riassumere con queste due secche parole la presa di posizione del sindacato Fenalt e del suo segretario, Roberto Moser, dopo che il direttore dell’apsp Santo Spirito, Giovanni Bertoldi, ha fatto sapere che la casa di riposo di Pergine, così come altre sul territorio provinciale, grazie ad un modello gestionale ed organizzativo messo in campo per fronteggiare l’emergenza coronavirus è stata individuata come idonea dalla Provincia, dall’Azienda Sanitaria e da Upipa per diventare un «nucleo Covid territoriale», dove far confluire ospiti positivi di altre realtà ancora immuni alla diffusione del virus.

«Siamo assolutamente contrari -precisa Moser- perché il personale non ne può più e sperava di vedere un po’ di luce in fondo al tunnel. L’apsp sta cercando di uscire da un periodo nero, in cui i turni sono diventati di 12 ore e il personale è stanco e ridotto all’osso. Cercare di trasformarla in un’unità di cure intensive ci pare francamente troppo. Non è rispettoso né dei lavoratori, della loro sicurezza e neppure degli anziani malati, che non possono avere le cure che meritano».

Moser precisa che la Fenalt, ad inizio epidemia, aveva proposto il trasferimento di tutti gli ospiti infetti o sintomatici «presso altre strutture di isolamento attrezzate e sotto stretto presidio medico, soluzione che si doveva adottare usando un piano di un ospedale o altra struttura specifica».

Ora invece, se questa decisione sul «nucleo Covid territoriale» non dovesse essere ritrattata, «ci troviamo costretti a mettere in campo tutte le nostre forze per opporci» precisa Moser, per «tutelare i lavoratori di queste strutture, con ogni mezzo possibile. Sicuramente sbagliare in queste situazioni è umano, ma perseverare ci sembra assurdo».