La Provincia ha previsto l'obbligo di indossare non solo la mascherina ma anche i guanti per andare al supermercato, ma anche per questi c'è un problema di approvigionamento. Non tutti i negozi di alimentari li mettono a disposizione.

Per questo oggi il governatore Maurizio Fugatti ha annunciato che nella nuova ordinanza che sta predisponendo sarà previsto l'obbligo di sanificazione dei carrelli dopo l'uso di ogni cliente qualora non ci sia la disponibilità dei guanti.

All'esterno del supermercato ci dovrà inoltre essere inoltre le disponibilità di un prodotto per sanificare le mani perima di entrare nel negozio.