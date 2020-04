Ecco l’aggiornamento dei dati sulla situazione del coronavirus in Trentino. Con i 13 decessi delle ultime 24 ore, il numero dei morti sale complessivamente a 268.



I nuovi contagi sono stati 89, per un totale di 3.431. I casi attualmente positivi sono 2.701. I guariti sono 462.



Per quanto riguarda i ricoveri, abbiamo 69 pazienti in terapia intensiva, 48 nei reparti di alta intensità, 297 nei reparti infettivi, 436 tra Rsa e case di cura, 15 in strutture intermedie e 1.836 a domicilio.



Tutti i numeri, comune per comune, nella mappa interattiva messa a punto da Trentino Digitale: