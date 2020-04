Il Codacons del Trentino Alto Adige ha presentato un esposto alle Procure della Repubblica di Trento e Bolzano chiedendo di accertare eventuali e presunte carenze ed omissioni da parte degli enti locali e delle strutture sanitarie nella cura dei soggetti affetti da Covid-19.

L’esposto - scrive l’associazione per i diritti dei consumatori in una nota - chiede di avviare un’indagine, partendo dal sequestro di tutte le cartelle cliniche e le attestazioni dei deceduti in regione.

Da domani, l’associazione mette a disposizione dei parenti dei deceduti un questionario da compilare per denunciare eventuali difficoltà, omissioni o ritardi nell’erogazione dell’assistenza e delle cure mediche da parte degli organi sanitari della regione (www.codacons.it). Il questionario è compilabile anche telefonicamente contattando il numero verde gratuito 800/066735 (dalle ore 10 alle 12, e dalle 14 alle 16).