Nelle ultime 24 ore registriamo altri 13 decessi da infezione di coronavirus, che portano il totale a 268, mentre i nuovi contagi sono 89, 47 dei quali arrivano dai controlli sulle Rsa. I malati in terapia intensiva, invece, sono 69. E «questa è una bella notizia», ha commentato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti nella quotidiana conferenza stampa della «task force» anti coronavirus. I guariti sono ad oggi 482.



Fugatti si è poi concentrato sul fronte della ripresa: «Sono in corso riunione importanti con le categorie, due gruppi di lavoro stanno operando guardando al futuro per individuare il percorso della ripresa. Il nostro motto - ha detto - è: prepararsi alla ripartenza».



Questo passa attraverso tante procedure, e «se ne discute anche a livello nazionale, e non possiamo non guardare a quello che fa il governo, però vogliamo farci un’idea della prospettiva di una ipotetica ripartenza e abbiamo messo a disposizione di Roma alcune idee nostre».



Tali idee, ha detto il governatore, «vogliono da un lato garantire la salute dei lavoratori, e dall’altro ragionare su quali settori potrebbero riaprire per primi».



Tra questi:





le attività all’aperto: cantieri boschivi, stradali, cave etc, naturalmente rispettando le prescrizioni;

aziende che fanno interventi per la messa in sicurezza

aziende sanitarie, con stretta sorveglianza epidemiologica.



«La fase di riapertura non potrà che essere graduale e non escluderà qualche rischio: servono interventi graduali e mirati, con sempre al centro la salute delle persone».