La quotidiana conferenza stampa della «task force», capitanata dal presidente Maurizio Fugatti, oggi registra ancora un alto numero di vittime. «Oggi i dati che mettiamo a disposizione sono ancora negativi, parliamo di 13 morti e 69 contagi (63 confermati da tampone e 6 per essere stati in contatto con positivi). Se sui contagi continua la stabilizzaizone degli ultimi diversi giorni, certo sui decessi i numeri sono ancora importanti. Ma i decessi sono i frutti dei contagi che arrivano da 15, 20 o 25 giorni fa. Con questi contagi ci auspichiamo che i decessi nel medio periodo andranno a calare. Un contagio di 69 persone oggi, è un numero importante, ma comunque inferiore dalle scorse settimane».

Fugatti ha detto che «abbiamo oggi 79 pazienti in terapia intensiva: un numero importante ma completamente “organizzabile” per le nostre strutture che hanno un centinaio di posti.».

Poi ha voluto sfatare una fake new: «C’è un tema scientifico sui giornali, su chi entra in terapia intensiva, cioé s il medico deve fare una scelta su chi accettare e chi no. In Trentino fino ad oggi non abbiamo dovuto scegliere. Per noi - ha detto Fugatti - il problema non si pone. Non esiste proprio. Ciò che accadrà nei prossimi giorni poi lo vedremo».

I controlli fatti dalle forze dell’ordine, ha detto il presidente, sono stati nelle ultime 24 ore 2.142. Le sanzioni sono state 155 e invece 878 gli esercizi commerciali controllati da tutte le forze dell’ordine in Trentino, «e questo accade tutti i giorni» ha detto Fugatti.

L'assessore alla salute Stefania Segnana ha poi dato i numeri: «Abbiamo in questo momento 1679 pazienti in cura domiciliare; 353 sono in ospedale, dei quali 79 in terapia intensiva. 324 in RSA».

I guariti, ha detto l'assessore, sono ad oggi 281, e superano quindi il nuemro dei decessi totale che è di 230 morti, 13 oggi. I deceduti di oggi aono: un uomo di 72 anni di Arco, un uomo di 65 di Levico, un uomo di 73 di Bleggio Superiore, un uomo di 89 di Riva del Garda, un uomo di 90 anni di Predazzo, un uomo di 75 anni di Trento, una donna di 85 anni di Arco e un uomo di 61 di Rovereto, una donna di 85 anni di Trento, un uomo di 73 anni di Cavedago, una donna di 76 anni di Aldeno, un uomo di 75 anni di Borgo Valsugana».

LA SITUAZIONE COMUNE PER COMUNE



WhatsApp Image 2020-04-06 at 19.02.47.jpeg

LA MAPPA INTERATTIVA DEL CONTAGIO