Indossare mascherina e guanti all’interno dei supermercati del Trentino sarà presto obbligatorio. «Arriverà l’indicazione perché ci arrivano segnalazioni. Ed è anche un invito che facciamo: non si può andare e toccare la frutta e la verdura come nulla fosse. In questa fase occorrono le precauzioni. Quindi istituiremo l’obbligo di mascherine e guanti. In tanti supermercati sappiamo che è già così e quindi lo disponiamo per tutti». Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso del consueto appuntamento in streaming sulla situazione dell’epidemia da Coronavirus in Trentino.



Fugatti ha poi spiegato che l’intenzione sarebbe quella di partire da lunedì.