Il Festival dell’Economia 2020 doveva tenersi in primavera, ma la XV edizione si terrà dal 24 al 27 settembre, a causa della pandemia mondiale.

Era in programma, come di consueto, fra la fine di maggio ed i primi giorni di giugno, ma l’emergenza Coronavirus non rende possibile l’organizzazione del Festival nelle date prestabilite. Il Comitato organizzatore ha quindi deciso di spostare la kermesse dello scoiattolo ad inizio autunno e precisamente dal 24 al 27 settembre 2020.

Resta invariato il tema della XV edizione, dedicata ad “Ambiente e Crescita”, ma certamente vi sarà occasione per riflettere sugli effetti economici e sociali che la pandemia sta provocando a livello globale.