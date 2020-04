La domanda è arrivata ieri alla consueta diretta stampa pomeridiana della Provincia, con una notizia che non si sarebbe mai voluta sentire: c’è una bambina del Primiero, di soli 5 anni, positiva al virus e ricoverata all’ospedale di Belluno.

E’ stato il dottor Antonio Ferro, capo del Dipartimento Prevenzione, a confermarlo: «L’intera sua famiglia è risultata positiva, la bambina è seguita dai colleghi dell’ospedale di Belluno, per questo non abbiamo ulteriori comunicazioni».

Un fulmine a ciel sereno, per una valle turistica che al momento registra numeri più bassi rispetto a quelle contermini come Fiemme e Fassa. Infatti, ieri è stato confermato solo un caso in più nel comune di Canal San Bovo, portando il numero totale dei contagiati a 14: 3 nel Vanoi, 7 a Mezzano, 4 a Primiero.

Proprio ieri, la giunta provinciale e l’Azienda Sanitaria avevano incontrato (in teleconferenza) i sindaci del Primiero e la Comunità di Valle che chiedevano apertamente più chiarezza sui dati che Feltre e Belluno comunicano a Trento.

ECCO LA MAPPA INTERATTIVA DEI CONTAGIATI IN TRENTINO