Assalto notturno al bancomat di Banca Intesa San Paolo in piazzale Europa a Madonna Bianca: malviventi hanno tentato di far saltare lo sportello automatico con il gas, fallendo il colpo. Stessa dinamica di nove giorni prima, quando ignoti hanno provato a far esplodere la cassa continua del punto vendita Coop in via Menguzzato. Sui due episodi sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, grazie anche all’aiuto delle telecamere del sistema di sicurezza di Intesa.

Come ricostruito, il colpo alla banca è avvenuto attorno alle 4 di ieri mattina. Prima i malviventi hanno forzato con arnesi da scasso lo sportello, strappando via la mascherina, poi tentato di innescare un’esplosione con il gas. Non ci sono riusciti, fortunatamente. La bombola del gas, gli arnesi e la mascherina dello sportello automatico sono stati ritrovati in un cespuglio vicino alla banca. Il bancomat è inagibile e, come fanno sapere i responsabili di Intesa San Paolo, verrà ripristinato probabilmente entro la settimana per limitare il più possibile il disagio ai clienti. La filiale rimane aperta al pubblico, ma con orario ridotto in questo periodo di emergenza sanitaria.

La stessa banca, a fine aprile 2018, era stata presa di mira da malviventi decisamente più esperti, arrivati in moto con tutto l’occorrente per far saltare lo sportello. Il colpo riuscì: 100 mila euro il bottino. Il sistema antintrusione scattò alle 2 di notte ed i malviventi agirono con grande precisione: arrivarono in piazzale Europa dal parcheggio laterale non sorvegliato da occhi elettronici e riuscirono a spostare verso l’alto l’obiettivo dell’unica telecamera che sorvegliava l’ingresso della banca. Le cariche di esplosivo vennero posizionate all’interno degli uffici, dove si infilarono dopo aver forzato una finestra della banca. La deflagrazione - avvenuta con utilizzo di acetilene o C4, esplosivo militare semisolido ad alto potenziale - fu così potente da danneggiare anche i muri.

Non così esperti sono stati i malviventi che hanno agito nella notte fra domenica e lunedì. Anche nei giorni scorsi era fallito un colpo-fotocopia con la bombola a Madonna Bianca. Nella notte fra venerdì 20 e sabato 21, alle 5 del mattino, una banda aveva preso di mira la cassa continua del supermercato Coop, ma qualcosa era andato storto e non c’era stata deflagrazione: le forze dell’ordine avevano trovato una lunga miccia, le tracce annerite sull’asfalto e sullo sportello in metallo.