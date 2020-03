Una cinquantina di aziende trentine, aderenti alla Strada del vino e dei sapori del Trentino, sono disponibili a consegnare le proprie eccellenze a domicilio o a spedirle in tutta Italia e anche all’estero.



Lo rende noto un comunicato dell’associazione di promozione territoriale, specificando come l’iniziativa sia nata in relazione all’obbligo di rimanere a casa per contenere l’epidemia di Covid-19.



Le proposte di spedizione dei prodotti alimentari riguardano carni e salumi, olio d’oliva, ortofrutta, vini e distillati, miele, formaggi, pescato di lago, caffè, piatti pronti, tisane, farine, confetture e cosmetici.

La lista delle aziende disponibili a fornire i propri prodotti tramite posta, in Italia e all’estero, è presente a questo indirizzo.