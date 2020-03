Tutti siamo convinti che bisogna rimanere a casa con #iorestoacasa. Ma per rimanere in forma, come si fa? Un contributo viene dagli istruttori del Star Club Centro Fitness Trento. «Ormai da 17 giorni stiamo cercando di allietare le giornate dei nostri iscritti ma anche di chi sta cercando un piccolo diversivo in queste giornate ricche di preoccupazione e noia.

Il rischio concreto di adattarsi nel modo sbagliato a tutta questa situazione è reale, ed è un pericolo che non va sottovalutato».

Come si fa? «Nel nostro piccolo cerchiamo di muovere la gente, diffondendo un virus positivo, il virus del movimento. Lo stiamo facendo su più fronti, nella pagina facebook ed instagram ogni giorno proponiamo delle lezioni live fatte direttaete da casa dai nostri trainer, sono delle piccole mezz’ore di svago, fisico e mentale. Nel nostro gruppo pubblico andiamo inoltre a condividere qualche ricetta sana per non lasciarsi andare nemmeno da quel punto di vista».

Adesso c’è pure la sfida: «è la challenge che abbiamo proposto, #1X30, una sfida per abituare la popolazione al movemento con tutti i benefici che esso porta. Si tratta fondamentalmente di un gioco che possono fare i mai ed i meno allenamti ma anche i super sportivi. Si tratta di condividere sui social il proprio minuto di allenamento per 30 giorni di fila e coinvolgendo ogni giorno 3 amici».

Siete pronti? Star Fitness vi lancia la sfida a partecipare alla challenge #1X30.

GUARDA IL VIDEO