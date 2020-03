Purtroppo anche oggi brutte notizie sui morti da Covid 19 in Trentino.

Il governatore Maurizio Fugatti in conferenza stampa in diretta streaming ha annunciato che ci sono altri 18 morti portando il totale a 147.

Il numero dei nuovi contagi è 102, di cui 88 con tampone e gli altri senza. Un dato che resta molto alto rispetto alla media nazionale.

Il governatore Fugatti sottolinea che il Trentino supera la media nazionale sia per decessi che per contagi.

Il commissario del governo di Trento, Sandro Lombardi, ha informato che dall'entrata in vigore dei divieti anti contagio sono stati effettuati in Trentino 31.777 controlli e sono state sanzionate 1.227 persone.

Sono stati controllati anche 14.574 esercizi commerciali 15 dei quali sono stati sospesi.

Lo Stato, ha informato il presidente Fugatti, ha messo a disposizione 4 milioni ai Comuni trentini per i buoni spesa per le persone in difficoltà.

L'assegnazione ai Comuni sarà coordinata dalla Provincia.

Il direttore generale dell'Azienda sanitaria, Paolo Bordon, così ha spiegato l'alto numero di contagi in Trentino superiore a quello nazionale: "Noi abbiamo un numero di contagi molto elevato. Era difficile pensare che fosse il turismo, specie lombardo, a diventare la "minaccia" del Trentino. Si è manifestato un contagio diffuso tra le persone che lavorano nel turismo. Anche i morti nelle Rsa sono superiori alla media nazionale".

Riguardo alle previsioni dell'Istituto Einaudi sull'azzeramento dei contagi in Trentino il 6 aprile, Bordon ha commentato: "E' un istituto più specializzato in studi economici. Speriamo abbiano ragione. Riteniamo dal punto di vista scientifico che il picco sia passato ma siamo preoccupati per l'onda lunga dei contagi che ha un impatto soprattutto sulla terapia intensiva. Questa settimana sarà decisiva".