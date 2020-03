Sono rientrati stamattina da Roma i 23 studenti del penultimo anno superiori che erano in Inghilterra da agosto con borse di studio della Regione. Il pullman messo a disposizione dalle autorità, li ha prelevati a Fiumicino questa notte alle 1, e sono arrivati a Trento alle 9. Gli studenti hanno potuto approfittare di un volo Alitalia, unica compagnia che ancora sta mantenendo i collegamenti fra Londra e l'Italia (solo Roma); all'aeroporto di Hethrow, una piccola folla di connazionali, che stanno rientrando dopo il "lockdown" (la chiusura di tutte le attività) imposta a Londra dal primo mionistro Boris Johnson, dopo una settimana di annunci in cui sembrava invece lasciare tutto aperto "per raggiungere l'immunità di gregge".

I ragazzi trentini erano quattro; gli altri sono tutti della provincia di Bolzano.

Restano da far rientrare o sono in viaggio o in arrivo altri 17 che stanno per lo più in Germania Francia e Austria. Mentre dall'Irlanda sette sono tornati l'altroieri e dodici hanno scelto di non rientrare e rimangono nei Paesi di destinazione.

Si è conclusa così nel migliore dei modi l'operazione rientro, che è stata voluta dall'assessore regionale all'Integrazione Europea, Giorgio Leonardi, e coordinata dal dirigente della Regione dottor Sieghard Gamper, che insieme allo staff dell'assessore ha tenuto i contatti con le famiglie, la Farnesina ed ha organizzato la trasferta da Roma a Trento e Bolzano.

Per gli studenti rientrati, inizia da oggi la "quarantena" di due settimane prevista dall'ultimo decreto emergenziale; devono comunicare il loro rimpatrio all'Azienda Sanitaria, e verranno monitorati giornalmente.