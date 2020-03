Andràtuttobene: una T-shirt made in Trento per sostenere la Protezione Civile

Viene lanciata in queste ore la T- shirt "AIUTIAMO CHI CI AIUTA così #Andràtuttobene": una proposta all'insegna della solidarietà concreta che arriva dall'azienda trentina Hashtagprint e punta ad avere un rilievo di carattere nazionale.

Si tratta di una maglietta, per uomo, donna e bambino disponibile on line, con l'intero profitto delle vendite che sarà devoluto alla Protezione Civile Nazionale sempre in prima linea dall'inizio dell'emergenza legata al Covid 19



"In questo periodo incerto e decisamente difficile per tutti - spiegano Cristian e Stefano Visintainer di Hashtagprint - non potevamo essere sordi e rimanere immobili. Abbiamo deciso quindi di dare una mano concreta, nel nostro piccolo, a fronteggiare la situazione generale".

L'iniziativa di solidarietà " AIUTIAMO CHI CI AIUTA così #Andràtuttobene" che parte da Trento è curata nella sua campagna di lancio a livello nazionale dall'art director Giuseppe Marchi. La scelta del soggetto finale su 6 proposte è arrivata dopo una primo sondaggio popolare su un campione di 350 votanti, la selezione è stata curata insieme alla grafica e collaboratrice Maddalena Lamon.

La T- shirt, simbolo di speranza è stata disegnata da Silvia Oss studentessa all'ultimo anno di grafica all'Istituto Sacro Cuore di Trento e rappresenta alcuni monumenti caratteristici da nord a sud “abbracciati” simbolicamente da un’ arcobaleno tricolore formato dalla nostra amata pattuglia acrobatica, tutti uniti per combattere e debellare il prima possibile Covid-19.

"Anche se la spesa è piccola - sottolineano i promotori dell'iniziativa - tutti insieme possiamo farla diventare una grande donazione . Una volta ricevuta a casa la t-shirt aiutaci col passa parola postando sul nostro canale FACEBOOK e INSTAGRAM la foto della tua amata maglietta. Grazie anche a te, è andato tutto bene…".

Questo il link per acquisare la T-shirt: https://www.hashtagprint.eu/landing-page/