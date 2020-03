Brutte notizie riguardo al numero dei morti in Trentino anche oggi: sono 18 i decessi da Coronavirus che porta il totale a 120.

Mentre i nuovi contagi sono 104, di cui 84 con tampone e 20 senza, per un totale di 2.339.

Lo ha comunicato oggi il presidente della Provincia Maurizio Fugatti che valuta positivamente la stabilizzazione dei contagi.

L'età media dei decessi è 87 anni.

Sono 72 le persone in terapia intensiva. I posti in terapia intensiva sono in tutto 98, triplicati rispetto all'inizio.

"La situazione non è risolta - avverte Fugatti - più non si rispettano le regole più rischiamo che si allunghino tempi dei divieti".

Il direttore dell'Azienda sanitaria, Paolo Bordon, parlando della terapia intensiva spiega che fino a fine gennaio c'erano 33 posti. Dall'inizio di febbraio con emergenza Covid-19 si sono triplicati i posti. Se non si fosse fatto questo i 72 malati ora in terapia intensiva non avrebbero trovato posto.

In questo momento in Trentino si potrà arrivare a 213 posti su un milione di abitante, la Lombardia ne avrà 149 per milione di abitanti.

"Questo è stato possibile - spiega Bordon - perché ci siamo organizzati per tempo".

Il professor Massimo Pizzato del centro Cibio spiega che il centro si è organizzato per effettuare un migliaio di tamponi al giorno nei laboratori grazie a un centinaio di volontari.

Ogni persona riesce a fare circa 20 tamponi in un'ora. Il laboratorio inzierà ad andare a regime lunedì.

Oggi vengono fatti circa 510 tamponi al giorno. L'obiettivo è arrivare a 2.000 per farli in particolare ai personale sanitario e a quello più a rischio.

Per la rianimazione i 72 posti occupati sono tutti Covid-19. Oggi i posti attivati sono 98 il piano prevede di portarli a 115.

L'assessora alla salute, Stefania Segnana, ha spiegato che il totale dei contagiati è di 2339 persone di cui 351 ricoverati in ospedale e 146 guariti.

Per quanto riguarda i 18 nuovi deceduti, 9 persone sono morte nelle Rsa e 9 negli ospedali.

I defunti sono: un signore di 80 anni di Mezzolombardo, un 68enne di Trambileno, un 70enne di Borgo Chiese, un 86enne di Rovereto, una 98enne di Canazei, una 92enne di Rovereto, un 93enne di Predaia, un 88enne di Arco, una 90enne di Madruzzo, un 83enne Pergine, una 84enne di Pergine, un 90enne di Pergine, un 82enne di Nomi, una 87enne di Dro, una 99enne di Ledro, una 92enne di Arco, una 94enne di ledro e un 93enne di Nomi.

Le persone in isolamento fiduciario in Trentino sono circa 2.300, ha informato il dottor Antonio Ferro dell'Azienda sanitaria. Fino ad ora sono state tenute in sorveglianza circa 5 mila persone.

Riguardo ai tamponi il dottor Ferro ha spiegato che i soggetti positivi saranno monitorati dopo la quarantena con due tamponi.