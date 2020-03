Il coronavirus miete altre 16 vite***

Sono 16 i nuovi decessi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Il numero delle vittime, in totale, sale a 102. I nuovi contagi sono stati invece 114, dei quali 94 tamponati, che portano il totale dei casi in Trentino a 2.236.



Ad illustrare i dati di oggi, come di consueto, è stato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. «Anche oggi siamo in presenza di numeri tristi - ha detto - con altri decessi. Per quanto riguarda i contagi, il dato di oggi conferma una crescita pesante, però se lo guardiamo nel quadro degli ultimi tre o quattro giorni, conferma una stabilizzazione della crescita dei nuovi casi».



Sulla controversa questione dei tamponi da estendere il più possibile, sulla quale si è espresso l’Ordine dei Medici, Fugatti non ha risparmiato una frecciata ai camici bianchi: «Tempo al tempo, stiamo lavorando, e comunque ognuno si prenda le proprie responsabilità, potevano anche dircelo prima».

