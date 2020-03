A seguito dei cambiamenti normativi e interpretativi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti queste sono le scadenze e le proroghe relative alle patenti. Tutte le patenti con scadenza dal 31 gennaio sono valide fino al 31 agosto 2020 (come i documenti di riconoscimento e di identità), anche quelle con l’obbligo di sottoporsi alla visita della Commissione medica locale per le patenti di guida.

I permessi provvisori di guida già rilasciati dalla Motorizzazione civile sono prorogati fino al 30 giugno 2020. L’attività della Commissione medica locale di Trento e Rovereto è sospesa fino al 18 giugno 2020, così come la prenotazione degli appuntamenti.

Viene inoltre autorizzata (Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 - art. 92) fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di revisione.