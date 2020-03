Serve un «monitoraggio puntuale e costante su tutti coloro che lavorano negli ospedali e nelle case di riposo, poiché possono essere una fonte di contagio molto pericolosa». Le opposizioni in consiglio provinciale chiedono alla Giunta chiarezza sulla situazione negli ospedali e nelle rsa del Trentino. Il consigliere Luca Zeni (Pd), ricorda gli appelli dell’Ordine dei medici, quello delle professioni infermieristiche, quello dei sindacati sanitari, oltre che numerose segnalazioni che riportano di un insufficiente monitoraggio, oltre che diversi giorni di attesa tra l’effettuazione dei pochi tamponi effettuati ed il risultato.

«Accanto ai sanitari, l’altra chiave di volta è rappresentata da tutti coloro che presentano sintomi e che non sono controllati dal sistema sanitario. Sono ormai innumerevoli le segnalazioni di persone appartenenti a fasce di età ‘non a rischiò che, presentando sintomi come febbre o dolori di tipo influenzale, chiamano ai numeri indicati ma come risposta ricevono soltanto l’indicazione di richiamare in caso di peggioramento e di problemi respiratori», scrive Zeni in una interrogazione.