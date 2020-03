Genitori di maggiorenni con disabilità

È necessario inviare una mail a: trento.pua@apss.tn.it, completa di recapito telefonico e dati della persona interessata. Saranno contattati dell'equipe dell'Unità Valutativa Multidisciplinare disabilità, che sentirà anche il medico curante o il Servizio che ha in carico la persona.

Le deroghe riguardano adulti in grado di deambulare, con disturbi comportamentali difficili da contenere in casa, che dovranno uscire sempre accompagnati da un adulto. Non saranno concesse deroghe per i pazienti già Covid positivi o sottoposti ad isolamento fiduciario per nessun motivo.

Il certificato sarà rilasciato direttamente dall'Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM) o richiesto da quest'ultima al curante a seconda dei casi.

Genitori di minorenni con autismo o grave disabilità

È necessario inviare una mail a: npitrentosegreteria@apss.tn.it, completa di recapito telefonico e dati della persona interessata. Le deroghe riguardano minori sia in grado di deambulare, sia non in grado di deambulare. Il permesso viene rilasciato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.