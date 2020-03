Si aggrava il bilancio delle vittime da Coronavirus

È un bilancio pesante quello delle ultime 24 ore sul fronte del Coronavirus in Trentino. I decessi oggi sono stati 15, tra ospedali e case di riposo.



Sono invece 214 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. Quelli con tampone sono 75, numero costante negli ultimi giorni. Un dato confortante («L’unico, oggi»), per il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. Quelli non “tamponati” sono 139.

I 214 nuovi casi positivi portano il totale a 1.824. Di questi, 980 sono al proprio domicilio, 352 nelle Rsa, 49 in terapia intensiva, 308 nei vari ospedali. I guariti sono 79, i decessi totali sono 56.

Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, nel corso della consueta conferenza stampa, ha rinnovato l’appello ai medici in pensione: «Abbiamo bisogno di voi, il Trentino ha bisogno di voi, mettetevi una mano sul cuore».

Il dottor Antonio Ferro: «Il dato di oggi, in parte anomalo, è dato dal fatto che abbiamo iniziato un’altra fase, quella del controllo delle sindromi influenzali da parte dei pediatri e dei medici di famiglia. Nei prossimi giorni dovremo tener d’occhio il dato dei tamponi positivi. Ma vanno tenute d’occhio anche le influenze. Dal punto di vista del contagio, dobbiamo alzare l’asticella e l’attenzione: queste persone non devono subito rientrare al lavoro. Noi ci siamo orientati di considerare 10 giorni per la popolazione normale necessari perché non siano positivi».

«Abbiamo un piano di tamponamento su tutti gli operatori sanitari definiti positivi. Vogliamo allargarlo nei prossimi giorni tra gli operatori più esposti al rischio».



«Abbiamo quasi mille persone curate a casa, un dato impensabile nelle regioni limitrofe. In questo modo possiamo preservare le nostre strutture ospedaliere».

Paolo Bordon, direttore dell’Azienda sanitaria:



«Il Primiero per lo più afferisce a strutture del Veneto. In caso di casi positivi in Trentino, il Veneto ce lo comunica e noi inseriamo i dati. Lo stesso, ovviamente, se i cittadini del Primiero si rivolgono alle nostre strutture. Comunque in Primiero, per fortuna, i casi sono pochi».



«Abbiamo 80 casi positivi tra gli operatori sanitari su 8.500 dipendenti: 7 medici, 59 tra infermieri e Oss e 14 altre figure. Di questi, sono 5 sono in regime di ricovero. Gli altri sono a casa».